مسؤول سعودي: تقارير استخباراتية تشير إلى استعداد جماعات عراقية لشن هجمات وشيكة علينا

خبرني - قال مسؤول سعودي كبير إن تقارير مخابراتية من السعودية والولايات المتحدة ودول بالشرق الأوسط تشير إلى تنسيق فصائل مسلحة عراقية مع جماعة الحوثي اليمنية من أجل شن هجمات وشيكة على السعودية بإشراف الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف أن الهجمات قد تستهدف البنية التحتية المدنية والاقتصادية، بما يشمل منشآت الطاقة والمطارات والموانئ، وأن السعودية رصدت نقل طائرات مسيرة وصواريخ، مما يشير إلى عمليات منسقة من شمال السعودية وجنوبها، مشيرا إلى أن السعودية المملكة جميع التدابير اللازمة للرد على أي عدوان.



وأكد المسؤول أن التعاون مع الولايات المتحدة لا يزال قويا ووثيقا للغاية على جميع المستويات بما فيها الجانب العملياتي مع القيادة المركزية الأميركية.