ذاكرة جرش تستحضر تاريخ المدينة وآثارها وتراثها الشعبي ضمن فعاليات مهرجان جرش الـ40

خبرني - ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين، نظمت مديرية ثقافة جرش، بالتعاون مع رابطة الكتّاب الأردنيين، مساء الخميس الموافق 6-8-2026، في مركز جرش الثقافي، ندوة ثقافية بعنوان "ذاكرة جرش"، قدّم فقراتها عضو رابطة الكتّاب الأردنيين الدكتور عبد المجيد جرادات، بحضور مدير مديرية ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري، ونخبة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي.

وسلطت الندوة الضوء على المحطات التاريخية والحضارية التي مرت بها مدينة جرش، مستعرضةً إرثها الإنساني والثقافي، وما تمتلكه من مقومات جعلتها واحدة من أبرز المدن الأثرية والتاريخية في الأردن والمنطقة.

واستعرض الدكتور محمد حسين علي محاسنة، أستاذ التاريخ الإسلامي، في ورقته "جرش تاريخ وحضارة" المراحل التاريخية التي مرت بها المدينة منذ العصور البرونزية، مرورًا بالعصرين اليوناني والروماني، وصولًا إلى الفتح الإسلامي على يد الصحابي شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، مؤكدًا أن جرش احتفظت بمكانتها الحضارية عبر مختلف العصور، وأن آثارها العمرانية شُيدت بأيدي أبناء المدينة في ظل الإدارة الرومانية آنذاك.

من جانبه، تناول الدكتور يوسف الزريقات في ورقته "آثار وتاريخ جرش" البعد الإنساني في تاريخ المدينة، مؤكدًا أن تاريخ جرش لا يقتصر على آثارها الحجرية، بل يمتد إلى تاريخ الإنسان الذي عاش فيها وأسهم في صناعة حضارتها. وأشار إلى أهمية توثيق سير الشخصيات العلمية التي أنجبتها جرش، ولا سيما علماء العصر المملوكي، ومنهم علماء في الرياضيات والعمارة وغيرهما، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من ذاكرة المدينة وهويتها الحضارية.

وأضاف الزريقات أن الحضارة الإسلامية تركت بصمة علمية وثقافية عميقة في منطقة جرش، وأسهمت في ازدهار الحركة العلمية فيها، مستشهدًا بعدد من العلماء الذين برزوا في المحافظة، ومنهم الشيخ يوسف العتوم، الذي تتلمذ على كبار علماء دمشق، وفي مقدمتهم الشيخ علي الدقر. كما أشار إلى أن محافظة جرش ما تزال تحتضن عددًا من المساجد الإسلامية التاريخية، مثل مسجد ريمون، ومسجد سوف العمري القديم، ومسجد الكتة العمري، لافتًا إلى أن توثيقًا أثريًا أظهر أن مسجد سوف يعود إلى سنة 96 للهجرة، وهي مرحلة تاريخية مهمة ارتبطت بعهد الخليفة عمر بن عبد العزيز. وأكد كذلك أن عددًا من علماء جرش عُرفوا بلقب العجلوني، وفي مقدمتهم الإمام عبد الرحمن بن محمد العجلوني، بما يعكس المكانة العلمية التي حظيت بها المنطقة عبر العصور، داعيًا إلى إبراز هذا الإرث العلمي والتاريخي في الذاكرة الوطنية.

بدوره، قدم المهندس باسل شهاب ورقة بعنوان "التراث المعماري في جرش"، استعرض فيها نشأة العمارة التراثية المحلية التي تشكلت في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، بالتزامن مع استقرار الشركس في المدينة. وأوضح أن هذه العمارة تمثل شاهدًا حيًا على تطور جرش، وتعكس هوية المكان من خلال البناء بالحجر التقليدي، والأقواس المدببة، والتنظيم العمراني العضوي، والشوارع المتعرجة، والأفنية الداخلية، كما تناول عناصر العمارة المحلية وخصائصها وآليات المحافظة عليها وترميمها بما يحفظ قيمتها التاريخية والثقافية.

أما الدكتور إسماعيل القيام، فقد قدم ورقة بعنوان "التراث الشفوي في جرش"، ركز فيها على الأغنية الشعبية بوصفها أحد أبرز عناصر التراث الشفوي، متناولًا الآلات الموسيقية التقليدية التي رافقتها، مثل الربابة، والشبابة، والمجوز، وكيفية انتقال كلمات الأغاني الشعبية من اللهجة البدوية إلى مختلف البيئات الأردنية، لتبقى متداولة منذ أكثر من قرن. وأكد أن التراث الشفوي في جرش يشكل جزءًا لا يتجزأ من التراث الأردني وتراث بلاد الشام، ويستحق التوثيق والحفاظ عليه.

وشهدت الندوة حوارًا تفاعليًا بين المتحدثين والحضور، تناول أهمية توثيق تاريخ جرش وصون تراثها المادي وغير المادي، وتعزيز وعي الأجيال الجديدة بقيمة الإرث الحضاري الذي تزخر به المدينة.

وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بالمستوى العلمي والثقافي الذي قدمه المشاركون، مؤكدين أن الندوات الفكرية المصاحبة لمهرجان جرش تسهم في ترسيخ الرسالة الثقافية للمهرجان، وتعزيز مكانة جرش بوصفها مدينةً للتاريخ والحضارة والإبداع.

وفي نهاية الندوة، كرّم مدير مديرية ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري المشاركين، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والثقافية، مثمنًا دورهم في إثراء الذاكرة التاريخية والحضارية لمدينة جرش.