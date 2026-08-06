النفط يرتفع 3 دولارات مع دراسة إيران حظر عبور سفن أميركية وإسرائيلية مضيق هرمز

خبرني - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل عند التسوية الخميس، مدفوعة بتقارير أفادت بأن لجنة في البرلمان الإيراني تدرس مشروع قانون يقضي بحظر عبور السفن الأميركية والإسرائيلية وسفن أخرى تصنفها طهران "معادية" عبر مضيق هرمز، مع فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة حمولتها.

وصعد خام برنت 3.04 دولارات، أو 3.83%، ليغلق عند 82.49 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.07 دولار، أو 2.75%، إلى 77.29 دولارا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن نائب في البرلمان أن لجنة برلمانية تدرس مشروع قانون أوليا ينص على تقييد عبور السفن الأميركية والإسرائيلية عبر مضيق هرمز وفرض غرامات على المخالفين.

وقال نائب رئيس التداول في شركة "بي.أو.كيه فاينانشال" دنيس كيسلر إن المتعاملين ما زالوا يركزون على مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن تأخر التوصل إلى اتفاق يزيد احتمالات استمرار ارتفاع الأسعار.

وتلقت السوق دعما أيضا من استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، بعدما أعلن الحوثيون تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف عسكرية في اليمن، في حين قال محللون إن اتساع رقعة التوتر يسلط الضوء على المخاطر التي تهدد الملاحة وإمدادات الطاقة.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات شحن أن صادرات دول الخليج من النفط الخام والمكثفات ظلت مستقرة إلى حد كبير في تموز، لكنها بقيت أقل بنحو 40% من مستويات ما قبل الحرب.

كما نقلت مصادر عن إيران تحذيرها دول الخليج من أن أي هجوم أميركي جديد على أراضيها سيقابل باستهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة، فيما خفضت السعودية بشكل طفيف سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا لشحنات أيلول.

وفي روسيا، قال حاكم منطقة ياروسلافل إن هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط رئيسية، بينما تواصل فرق الطوارئ عمليات إخماد النيران.