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الجامعة العربية: الشباب العربي شركاء رئيسيين في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا واستدامة

  • 06 أغسطس 2026
  • 23:52
الجامعة العربية الشباب العربي شركاء رئيسيين في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا واستدامة

خبرني - أكدت جامعة الدول العربية، أهمية تعزيز دور الشباب العربي في ترسيخ السلم والأمن، باعتبارهم شركاء رئيسيين في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا واستدامة، وذلك خلال أعمال الاجتماع الأول الحضوري لفريق الخبراء العربي المعني بالشباب والسلام والأمن، الذي عُقد يومي 5 و6 آب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان- المكتب الإقليمي للدول العربية.

وقال مدير إدارة الشباب والرياضة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الوزير المفوض فيصل غسال، إن الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرارات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وانسجامًا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بأجندة الشباب والسلام والأمن، وفي إطار جهود العمل العربي المشترك لتطوير سياسات وبرامج وطنية وإقليمية تعزز مشاركة الشباب في صنع السلام ودعم الاستقرار.

وناقش المشاركون الأولويات الإقليمية والوطنية، ووضع خريطة عمل سنوية لتعزيز تنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن في المنطقة العربية، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات والخبرات، واستعراض التحديات والدروس المستفادة من تطبيق هذه الأجندة في الدول العربية.

كما بحث الاجتماع إعداد برنامج تنفيذي لعام 2027، بما يتوافق مع الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن وخطتها التنفيذية، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين الدول العربية ودعم المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب في مجالات الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتنمية المستدامة.

وأكد غسال التزام جامعة الدول العربية بمواصلة دعم تمكين الشباب العربي، وتوفير الأطر المؤسسية اللازمة لتنفيذ مخرجات فريق الخبراء، مشيرًا إلى أن توصيات الاجتماع سترفع إلى مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بما يعزز العمل العربي المشترك ويكرس دور الشباب باعتبارهم شركاء فاعلين في صناعة المستقبل وترسيخ الأمن والسلام والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.

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