بلدية الرمثا: 1.14 مليون دينار لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية

خبرني - أعلن رئيس لجنة بلدية الرمثا، المهندس جمال أبو عبيد، اليوم الخميس، تخصيص مبلغ مليون و140 ألف دينار لتنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف مناطق البلدية، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة.

وأوضح أبو عبيد، أن التمويل يتوزع بواقع مليون دينار من وزارة الإدارة المحلية لصالح مشاريع البلدية وتطوير البنية التحتية وتعبيد الشوارع داخل مناطق التنظيم، و140 ألف دينار مخصصة من مجلس محافظة إربد لتعبيد وتأهيل الشوارع خارج التنظيم، بما يلبي الاحتياجات.

وثمّن رئيس لجنة بلدية الرمثا الدعم الذي قدمته وزارة الإدارة المحلية بتخصيص مليون دينار لتنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية في مدينتي الرمثا والبويضة، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس حرص الوزارة على تعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة بلديات المملكة.

وبيّن أبو عبيد، أن مخصصات وزارة الإدارة المحلية ستُوجّه لتنفيذ مشاريع خدمية تشمل أعمال الخلطات الإسفلتية لتعبيد وتأهيل الشوارع، وإنشاء عبارات أنبوبية لتصريف مياه الأمطار، إلى جانب تنفيذ مشاريع بنية تحتية وخدمات عامة، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية والحد من المشكلات التي تواجه المواطنين خلال فصل الشتاء.

وأكد أبو عبيد، أن البلدية باشرت باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، حيث تشكّلت لجنة متخصصة تضم مهندسي البلدية وفنييها لإجراء مسح ميداني دقيق ودراسة شاملة لمختلف مناطق الرمثا، لتحديد الأولويات والشوارع الأكثر حاجة للتعبيد والتأهيل.

وأضاف، أن العطاءات الخاصة بهذه المشاريع ستُطرح تباعاً بعد استكمال المخططات والدراسات الفنية، مشدداً على أن العمل سينفذ وفق جدول زمني محدد لضمان إنجاز أعمال تعبيد الشوارع والطرق الزراعية بكفاءة عالية، وبما يرفع مستوى السلامة المرورية وتطوير البنية التحتية في بلدية الرمثا.

