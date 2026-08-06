الإدارة المحلية تخصص 500 ألف دينار لبلدية الوسطية لتنفيذ مشاريع

خبرني - أعلن رئيس لجنة بلدية الوسطية المهندس فتحي الخصاونه، أن وزارة الإدارة المحلية قدمت دعمًا ماليًا بقيمة 500 ألف دينار، لصالح تطوير وتأهيل البنية التحتية في مختلف مناطق البلدية.

وأوضح الخصاونة ، اليوم الخميس، أن هذا المبلغ سيرصد لدعم المشاريع والخطط وطرح عطاءات لفتح وتعبيد الشوارع ومعالجة عدد من مواقع البؤر الساخنة لتصريف الأمطار بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الخصاونه، أن البلدية باشرت باتّخاذ الإجراءات الفنية لتنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير الهندسية، حيث شكلت لجنة متخصصة لإجراء دراسة هندسية شاملة ومسح ميداني دقيق لجميع مناطق الوسطية، لتحديد مناسيب الشوارع والطرقات، ورصد الشوارع المفتوحة وغير المعبدة والمراد فتحها وتعبيدها، ووضع الحلول الفنية المناسبة .

وثمن الخصاونه جهود، وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري معرباً عن شكره وتقديره لهذه الخطوة التي تعكس حرص الوزارة على مساندة البلديات ومساعدتها، مؤكداً أن المبلغ سيدار وفق خطة واضحة وأولويات محددة .