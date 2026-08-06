باريس سان جيرمان يتعاقد مع ماغنيس أكليوش قادمًا من موناكو

خبرني - أكمل نادي باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الخميس، إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الفرنسي من أصول جزائرية ماغنيس أكليوش، بعقد يمتد خمسة مواسم حتى عام 2031، قادما من موناكو.

وقال النادي الباريسي، في بيان: "يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن التعاقد مع ماغنيس أكليوش. وقد وقع لاعب الوسط، البالغ من العمر 24 عاما، عقدا مع النادي يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي القميص رقم 11".

وانضم أكليوش إلى موناكو عام 2017 بعد اللعب في عدد من الأندية المحلية، وخاض أول مباراة له في الدوري الفرنسي عام 2021، قبل أن يثبت مكانته مع فريق الإمارة، حيث شارك في 139 مباراة، سجل خلالها 23 هدفا وقدم 28 تمريرة حاسمة.

واستمرت المفاوضات بين باريس سان جيرمان وموناكو عدة أسابيع قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب، الذي لفت الأنظار بأدائه المميز مع موناكو، ما أهله لدخول قائمة المدرب ديدييه ديشامب المشاركة في كأس العالم 2026.

ووفقا لتقارير إعلامية فرنسية، بلغت قيمة الصفقة نحو 50 مليون يورو، شاملة الحوافز، إذ يرى باريس سان جيرمان في أكليوش البديل المثالي للكوري الجنوبي لي كانغ إن، الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد.

ويعد أكليوش ثاني صفقات باريس سان جيرمان الرسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس دين، قادما من أستون فيلا الإنجليزي.