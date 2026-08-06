الاتحاد الأفريقي يجدد دعمه لإنفانتينو وسط الانتقادات

خبرني - جدد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، وأيد بالإجماع القرار الجديد الخاص بمشروع "فيفا فورورد إنتربرايز" مؤكداً التزامه بمبادئ الحوكمة والشفافية ومواصلة تطوير كرة القدم في القارة الأفريقية.

وقال "كاف" في بيان رسمي يوم الخميس إن المكتب التنفيذي رحب بما تضمنه التحديث المشترك من إقرار بوقوع أخطاء في الإجراءات المتعلقة بالمشروع، إلى جانب اعتذار الاتحاد الدولي عن تلك الأخطاء والتأكيد على إجراء مراجعة شاملة وعرض نتائجها على مجلس "فيفا" خلال اجتماعه المقبل.

وأضاف أن المقترح الخاص بالمشروع لم يعد مطروحاً، رغم تأكيد الاتحاد الدولي أن جميع الإجراءات التي اتخذت تمت وفق الإطار التنظيمي المعمول به داخل "فيفا".

وأوضح "كاف" أنه يرحب بالتحديث الصادر عن قيادة الاتحاد الدولي، ويجدد التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والشفافية والمراجعة المالية.