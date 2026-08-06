أوغندا توافق على نشر قوات عسكرية في غزة ضمن القوة الدولية

خبرني - وافق البرلمان الأوغندي، يوم الخميس، على نشر وحدة عسكرية التابعة لقوات الدفاع الشعبي في قطاع غزة لتكون جزءا من قوة الاستقرار الدولية، حيث جاء هذا القرار بناء على دعوة رسمية وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضمن إطار مبادرة "مجلس السلام".

وأوضحت التقارير أن القوة المستهدفة ستتعاون مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لضمان الأمن وتأمين المناطق الإنسانية، بالتوازي مع الالتزام الفعلي المعلن من أربع دول أخرى هي المغرب، وكوسوفو، وألبانيا، وكازاخستان.

وتأتي هذه المشاريع الميدانية في وقت أبدى فيه المتحدثون في الأوساط الإنسانية بعض الملاحظات حول إجراءات التدقيق.

وتتلخص أبرز الـمواقف والتطورات السياسية الواردة حول هذا القرار في النقاط التالية:

الموقف العسكري: عبر النائب عن الجيش الأوغندي الجنرال هنري ماتسيكو عن فخره باعتبار الجيش ركيزة للاستقرار الدولي.

المخاوف النيابية: حذر النائب المستقل كريم ماسابا من نشر الجنود في غزة المهددة بالضربات الميدانية المستمرة التي ينفذها سلاح الجو التابع لقوات الاحتلال.

العلاقات الثنائية: جدد قائد الجيش الأوغندي موهوزي كاينيروغابا دعمه الدائم لقوات الاحتلال، مع إقامة النصب التذكارية المرتبطة بالعمليات التاريخية في مطار عنتيبي.

الموقف الحكومي: أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن طرفه لم يوافق بعد على خارطة الطريق بنحو كامل حتى استكمال بنود نزع السلاح.

وتؤكد الأوساط النيابية في أوغندا أن تمرير الممذكرة في البرلمان يأتي استجابة للتشاورات الدولية لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في القطاع.