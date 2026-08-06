زيلينسكي: أوكرانيا تقترب من بناء درعها الصاروخية

خبرني - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن بلاده تحرز تقدما في تطوير نظامها الخاص للدفاع الصاروخي، بينما تواصل بلاده التعرض لهجمات جوية روسية يومية.

وكتب زيلينسكي عبر منصة تليغرام بعد لقاء مع خبراء الدفاع والأمن: "يمكننا أن نؤكد أن مصنعي الأسلحة لدينا حققوا بالفعل المعايير المطلوبة. ونتوقع أن تحقق أوكرانيا النتائج المرجوة في فترة 2026-2027".

وتعتمد كييف على نظام "فريجا" الناشئ باعتباره مجديا بالنسبة للتكلفة وبديلا عن نظام باتريوت الذي صممته الولايات المتحدة ويعمل بكفاءة عالية.

ورغم ذلك، ما زالت البلاد معرضة للأخطار بصورة كبيرة وسط نقص الصواريخ الاعتراضية.

ودعا زيلينسكي حلفاءه مرارا إلى تقديم الدعم لبلاده من مخزوناتهم بينما تطور أوكرانيا نظامها الخاص.

كانت المفوضية الأوروبية قد دعت في وقت سابق جميع دول الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تمتلك صواريخ دفاع جوي لتزويد نظام كييف بها، بحسب المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أنيتا هيبر.

وقالت المتحدثة في مؤتمر صحافي في بروكسل: "أوكرانيا بحاجة ماسة إلى أنظمة دفاع جوي، وقد دعت الممثلة العليا جميع دول الاتحاد الأوروبي التي لديها مخزونات (من صواريخ الدفاع الجوي) إلى تزويد أوكرانيا بها".

وجاء ذلك رداً على طلب من صحافيين أوكرانيين للتعليق على تصريح فلاديمير زيلينسكي بأن الشركاء لا يزودون كييف بأنظمة دفاع جوي كافية.

في المقابل، صرّح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بالاش أويفاري، خلال الإحاطة نفسها، بأن المفوضية تعمل على تحويل التمويل العسكري إلى كييف "بأسرع وقت ممكن"، إلا أن هذا التمويل يُنفق حتى الآن على الأسلحة الهجومية فقط لشنّ ضربات ضد روسيا.

وعلى جانب آخر، يتوجه زيلينسكي، السبت، إلى صربيا في أول زيارة لهذا البلد، الحليف التقليدي لموسكو، منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في 2022، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني كبير وكالة فرانس برس الخميس.

وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "علينا أن نبعد الصرب عن معسكر روسيا"، واصفا هذه الزيارة بأنها "صفعة" لموسكو.

وأضاف "لن يستطيع أحد بعد اليوم القول إن صربيا محمية تابعة لروسيا وإن زيلينسكي لا يزورها" لهذا السبب.