صدور نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية لسنة 2026

خبرني - صدر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية لسنة 2026، الصادر بمقتضى المادة 12 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024، وذلك بعد أن تم إقراره من مجلس الوزراء بتاريخ 27 تموز.

وبحسب النظام، يسمى النظام "نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية لسنة 2026"، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويهدف الصندوق إلى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، وفقاً لأحكام القانون، بما يسهم في تنفيذ الخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية.