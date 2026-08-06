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تغيير مسار 49 سفينة وتعطيل سفينتين ضمن عمليات فرض الحصار على إيران

  • 06 أغسطس 2026
  • 22:24
تغيير مسار 49 سفينة وتعطيل سفينتين ضمن عمليات فرض الحصار على إيران

خبرني - قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" الخميس، إنها قامت بتغيير مسار 49 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، وتفتيش سفينتين أخريين ضمن عمليات فرض الحصار الأميركي المستمر على إيران.

وأضافت القيادة أن أصول الطيران وأفراد مشاة البحرية الأميركية الموجودين على متن السفينة يو إس إس بوكسر (LHD 4) يدعمون العمليات الجارية.

وأعربت باكستان عن أملها في أن يساهم اتفاق بشأن مسار ملاحي في مضيق هرمز في استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد اتفاق طهران وسلطنة عمان على الإحداثيات الجغرافية للمسار، فيما أكدت إيران أن الاتفاق لا يضمن بمفرده أمن الممر المائي الاستراتيجي.

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