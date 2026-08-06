الأردن.. القطاع الزراعي يحقق أعلى نسبة نمو بين القطاعات الاقتصادية

خبرني - أكد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات أن المزارع الأردني يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي حقق رغم التحديات أعلى نسبة نمو مع نهاية عام 2025 وحتى الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقال خريسات، خلال زيارته للاتحاد العام للمزارعين الأردنيين ولقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إن الصادرات الزراعية زادت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 18 بالمئة عن العام الماضي لتتجاوز قيمتها ملياراً و800 مليون دينار، وذلك بفضل جهود المزارعين.

وأوضح أن الوزارة دعمت الصادرات الزراعية بمبلغ مليوني دينار عبر الشحن الجوي لعام 2026، تم صرف مليون ونصف المليون دينار منها خلال أقل من 6 أشهر، لافتاً إلى أن الحاصلات البستانية الأردنية تصل إلى معظم دول العالم بما فيها السويد وألمانيا وكندا وبريطانيا وهنغاريا وروسيا.

وأضاف أن الاتحاد العام للمزارعين شريك أساسي في تنظيم القطاع الزراعي، من خلال إقامة المشاريع مع فروع الاتحاد في المحافظات، ومنها مشروع الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في محافظة الزرقاء، مؤكداً أن للاتحاد دوراً مهماً في تنظيم الإنتاج الزراعي والابتعاد عن الاختناقات التسويقية والبدء بحل المشاكل المتعلقة بالتسويق.

وأشار خريسات إلى أنه سيتم التنسيق من خلال مديريات الزراعة في جميع المحافظات مع فروع الاتحاد لنقل الفرص والتحديات وإقامة شراكة حقيقية ودور تكاملي يخدم القطاع.

من جهته، ثمن رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة زيارة الوزير، مؤكداً أن الاتحاد شريك فاعل وسيساهم في حل أبرز المعضلات الزراعية التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها التغيرات المناخية والأحداث الجيوسياسية.

وعرض الرواشدة مجمل القضايا والتحديات، ومنها ضرورة تعديل قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، ودعم التسويق الزراعي، وإعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين الناظمة للعمل في القطاع، إلى جانب دراسة حلول للآبار غير المرخصة وتنظيم الإنتاج والصناعات الغذائية.

بدوره، قال المدير العام للاتحاد العام للمزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران، إن الزيارة تأتي لمزيد من التعاون وتضافر الجهود لتحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بتوجيه الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف أن حرص جلالته على متابعة هذا الملف الحيوي بشكل مباشر يعكس الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات وضمان استدامة تزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد العوران أن الاتحاد ينظر باهتمام بالغ للتوجيهات الملكية المتعلقة بالمضي في إعداد وتنفيذ خطط لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الغذاء، تنفيذاً لرؤى جلالة الملك بديمومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن ذلك يشكل خارطة طريق واضحة للمؤسسات والقطاعات الزراعية كافة للعمل بروح الفريق الواحد.