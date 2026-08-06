الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة في جرمانا بريف دمشق

خبرني - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب بمدينة جرمانا في ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وجدّد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب سوريا، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

والخميس، قتل شخصان وأصيب 13 آخرون، جراء انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب "سرفيس" في مدينة جرمانا قرب دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية.

ونقلت القناة الإخبارية السورية الرسمية عن مصدر أمني أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة مزروعة داخل الحافلة.