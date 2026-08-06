*
الجمعة: 07 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

القناة 14: إسرائيل ترفض "خارطة الطريق" بشأن غزة وتبدي تحفظات على دور القوات الدولية

  • 06 أغسطس 2026
  • 21:40
القناة 14 إسرائيل ترفض خارطة الطريق بشأن غزة وتبدي تحفظات على دور القوات الدولية

خبرني - أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة رفضها صيغة "خارطة الطريق" المكونة من 15 بندًا، والتي طُرحت ضمن جهود دولية للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن تل أبيب أبلغت الجانب الأميركي بأن الوثيقة، التي جرى إعدادها من قبل مصر وحركة حماس، "غير مقبولة بصيغتها الحالية"، وقدمت تحفظاتها بشأن بنودها، خصوصًا ما يتعلق بحرية عمل الجيش الإسرائيلي.

وأضاف المصدر أن القرار الوحيد الذي تمت الموافقة عليه داخل الحكومة، وفق الرواية الإسرائيلية، هو منح حصانة لقوة محدودة من الجنود المغاربة والأوغنديين ضمن قوة دولية مرتقبة عند وصولها إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها لن تتراجع عن "الخط الأصفر" الحالي، وستواصل تنفيذ عملياتها ضد ما تصفه بالتهديدات التي تستهدف قواتها ومواطنيها.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال طارق النتشة وسط أزمة المحروقات في الضفة الغربية
مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال طارق النتشة وسط أزمة المحروقات في الضفة الغربية
  • 2026-08-07 15:23
القسام تكشف صاحب اللقطة الشهيرة لإحراق جرافة إسرائيلية ورفع راية حماس
القسام تكشف صاحب اللقطة الشهيرة لإحراق جرافة إسرائيلية ورفع راية حماس
  • 2026-08-07 12:13
الادعاء الإسرائيلي يكتفي بتوجيه تهمة القتل الخطأ لقاتل عودة الهذالين
الادعاء الإسرائيلي يكتفي بتوجيه تهمة القتل الخطأ لقاتل عودة الهذالين
  • 2026-08-07 08:58
لماذا رفضت إسرائيل اتفاق غزة بينما قبلته حماس؟
لماذا رفضت إسرائيل اتفاق غزة بينما قبلته حماس؟
  • 2026-08-07 08:23
أوغندا توافق على نشر قوات عسكرية في غزة ضمن القوة الدولية
أوغندا توافق على نشر قوات عسكرية في غزة ضمن القوة الدولية
  • 2026-08-06 23:13
حماس تدعو الوسطاء وواشنطن للتحرك لمنع إسرائيل من
حماس تدعو الوسطاء وواشنطن للتحرك لمنع إسرائيل من "إفشال اتفاق غزة"
  • 2026-08-06 18:27