خبرني - أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة رفضها صيغة "خارطة الطريق" المكونة من 15 بندًا، والتي طُرحت ضمن جهود دولية للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن تل أبيب أبلغت الجانب الأميركي بأن الوثيقة، التي جرى إعدادها من قبل مصر وحركة حماس، "غير مقبولة بصيغتها الحالية"، وقدمت تحفظاتها بشأن بنودها، خصوصًا ما يتعلق بحرية عمل الجيش الإسرائيلي.

وأضاف المصدر أن القرار الوحيد الذي تمت الموافقة عليه داخل الحكومة، وفق الرواية الإسرائيلية، هو منح حصانة لقوة محدودة من الجنود المغاربة والأوغنديين ضمن قوة دولية مرتقبة عند وصولها إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها لن تتراجع عن "الخط الأصفر" الحالي، وستواصل تنفيذ عملياتها ضد ما تصفه بالتهديدات التي تستهدف قواتها ومواطنيها.