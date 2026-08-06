رسميًا.. ريال مدريد يمدد عقد فينيسيوس جونيور

خبرني - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني توصله إلى اتفاق نهائي مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على تمديد عقد اللاعب، ليبقى مع النادي حتى 30 يونيو 2032.

وتبلورت ملامح هذا التجديد أمس، في الاجتماع الذي غادره جميع الأطراف بابتسامة، راضين عن التوصل أخيرًا إلى اتفاق.

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا، مساء اليوم الخميس، أعلن من خلاله تمديد عقد فينيسيوس جونيور مع النادي.

وقال ريال مدريد في بيانه إلى فيني سيستمر لـ6 سنوات قادمة، بالاتفاق بين الطرفين.

ولم يكشف ريال مدريد عن أي تفاصيل مالية، إلا أن إذاعة كادينا سير أكدت أن اللاعب الدولي البرازيلي سيحصل على 24 مليون يورو في الموسم صافية، بعد خصم الضرائب.

وانضم فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد في يوليو 2018، وهو في الثامنة عشر من عمره، خلال مواسمه الثمانية مع الفريق، خاض 375 مباراة، مسجلاً 128 هدفاً، وفاز بـ 14 لقباً، من بينها لقبان في دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية، ولقبان في كأس السوبر الأوروبي، وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، ولقب واحد في كأس ملك إسبانيا، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.



وكانت مساهمته في تحقيق هذه الألقاب حاسمة بفضل أدائه وتمريراته الحاسمة وأهدافه، بما في ذلك هدفاه في نهائي دوري أبطال أوروبا الأخيرين لريال مدريد: النهائي الرابع عشر (باريس، 2022) والنهائي الخامس عشر (لندن، 2024).

خلال مسيرته مع ريال مدريد، فاز فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا عام 2024، وحصل على جائزة الكرة الذهبية في كأس الإنتركونتيننتال عام 2024، وجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وجائزة الكرة الذهبية في كأس العالم للأندية 2022، وجائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

كما تم اختياره ضمن تشكيلة الفيفا العالمية (2024)، ومرتين ضمن تشكيلة الفيفا للمحترفين (2023 و2024)، وثلاث مرات ضمن تشكيلة الموسم في دوري أبطال أوروبا (2021-2022، 2022-2023، و2023-2024).

وأصبح فينيسيوس جونيور أحد أهم اللاعبين في واحدة من أنجح فترات تاريخ النادي.

