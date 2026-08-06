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انتهاء جولة المحادثات بين لبنان وإسرائيل دون اتفاق على توسيع المناطق التجريبية

  • 06 أغسطس 2026
  • 21:18
انتهاء جولة المحادثات بين لبنان وإسرائيل دون اتفاق على توسيع المناطق التجريبية

خبرني - انتهت جولة المحادثات التي استمرت ثلاثة أيام بين لبنان وإسرائيل، دون التوصل إلى اتفاق بشأن توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، وفق ما أفاد به مصدر إسرائيلي.

وقال المصدر إن إسرائيل ترفض توسيع هذه المناطق قبل إجراء عمليات تحقق للتأكد من خلو المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي من أي وجود لعناصر أو بنى تحتية تابعة لحزب الله.

وأضاف المصدر أن الطرفين لم يتوصلا أيضًا إلى اتفاق بشأن الجهة التي ستتولى الإشراف على تنفيذ ومراقبة الإجراءات في المناطق التجريبية، في ظل استمرار الخلاف حول آليات التحقق.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت كذلك ملف استعادة رفات الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد، إلى جانب إسرائيليين آخرين فُقدوا أو اختطفوا في لبنان خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وفي السياق، ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن قائمة محدودة من الدول التي أبدت استعدادها للمشاركة في آلية الإشراف أو التنفيذ أصبحت قيد الإعداد، دون الإعلان عن أسمائها.

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