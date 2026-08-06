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  • فيديو استغاثة يشعل مواقع التواصل.. ماذا حدث مع الفنانة نيجار محمد؟

فيديو استغاثة يشعل مواقع التواصل.. ماذا حدث مع الفنانة نيجار محمد؟

  • 06 أغسطس 2026
  • 21:11
فيديو استغاثة يشعل مواقع التواصل ماذا حدث مع الفنانة نيجار محمد

خبرني - كشفت الفنانة المصرية نيجار محمد عن تعرضها لأزمة دفعتها إلى اللجوء للرأي العام، بعدما نشرت مقطع فيديو عبر "إنستغرام"، طالبت فيه وزارة الداخلية بسرعة التدخل، مؤكدة أنها تعرضت، بحسب روايتها، للاستيلاء على أموالها من قبل أحد الأشخاص.

وأوضحت الفنانة أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وقدمت البلاغات إلى الجهات المختصة، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى الشخص المشكو في حقه لاستكمال المسار القانوني، معربة عن أملها في أن تسهم الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وحماية حقوقها.

وأضافت أن نشر الفيديو دفع عدداً من الأشخاص إلى التواصل معها، مؤكدين أنهم تعرضوا لتجارب مماثلة مع الشخص نفسه، مشيرة إلى أنهم أرسلو لها مستندات ووثائق قالوا إنها تدعم رواياتهم وتؤيد ما تعرضوا له.

وأشارت نيجار محمد إلى أن هذه الشهادات قد تكشف عن وقائع أخرى تستحق الفحص، مطالبة الجهات المختصة بمراجعة البلاغات والمستندات والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.

وتعد نيجار محمد من الوجوه الشابة التي برزت في الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة، بعدما شاركت في عدد من الأعمال الناجحة، من بينها مسلسل "الاختيار 3"، و"جعفر العمدة"، و"حق عرب"، قبل أن يتصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية أزمتها الأخيرة.

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