مأساة في الجزائر.. مصرع 6 عمال وإصابة 17 آخرين بانقلاب حافلة

خبرني - لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 17، صباح الخميس، إثر انقلاب حافلة تقل عمالًا وسقوطها في منحدر بولاية قسنطينة شرق الجزائر.

شهدت ولاية قسنطينة شرقي الجزائر حادث سير مأساويًا، بعدما انقلبت حافلة كانت تقل عددًا من العمال على الطريق الوطني رقم 79 في الاتجاه المؤدي إلى ولاية ميلة، وتحديدًا بمنطقة ابن زياد.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر أن فرق الإنقاذ تدخلت فور وقوع الحادث، حيث تمكنت من انتشال جثامين الضحايا ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما جرى إسعاف المصابين وتحويلهم إلى المستشفى الجامعي ابن باديس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي أعقاب الحادث، توجه والي قسنطينة كمال الدين كربوش إلى المستشفى للاطمئنان على المصابين ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا توفير الدعم الطبي والنفسي حتى استقرار حالتهم الصحية.

ويأتي الحادث وسط مخاوف متزايدة من تكرار حوادث الطرق في الجزائر، لا سيما تلك المرتبطة بحافلات نقل العمال والركاب، التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة عدة وقائع دامية.

وكانت البلاد قد شهدت مؤخرًا حادثًا مشابهًا على الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين بومرداس وزموري، أسفر عن وفاة 28 شخصًا وإصابة 36 آخرين، فيما أظهرت التحقيقات الأولية آنذاك أن سائق الحافلة كان قد تعاطى مواد مخدرة قبل وقوع الحادث.