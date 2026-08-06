المواصفات والمقاييس: لا شكاوى بشأن أسطوانات الغاز الجديدة

خبرني - قال مدير مديرية المقاييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس عبدالله بني خالد، إن أسطوانات الغاز تخضع لرقابة وفحوصات مشددة في بلد المنشأ وعند وصولها إلى الأردن، مؤكدا عدم تسجيل أي شكاوى بشأن الأسطوانات الجديدة المركبة، إلى جانب استمرار متابعة الأسطوانات المتداولة في الأسواق.

وأضاف في حديث لبرنامج "صوت المملكة" الخميس، أن المؤسسة تلقت 7 شكاوى بشأن العبوات المعبأة مسبقا، منها 3 مبررة و4 غير مبررة، مشيرا إلى أن المخالفات شملت منتجات محلية ومستوردة، ويتم التعامل معها عبر التصويب أو اتخاذ إجراءات قانونية بحسب نوع المخالفة.

وبيّن أن المؤسسة تحققت من 642 ميزانا، تبين مطابقة 629 منها ومخالفة 13 ميزانا، فيما تعاملت مع 57 شكوى حول الموازين، منها 9 مبررة و48 غير مبررة.

من جهتها، قالت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني إن المؤسسة ضبطت 40 ألف لعبة أطفال مخالفة خلال الفترة الماضية، موضحة أن معظمها كان ضمن شحنات مستوردة وتم التحفظ عليها وإتلافها بعد ثبوت مخالفتها لمتطلبات السلامة.

وأضافت أن نحو 75% من حالات التقليد والتزوير المضبوطة تركزت في قطاعات الألبسة والأحذية والحقائب، فيما تواصل المؤسسة متابعة المنتجات الكهربائية مثل الشواحن والوصلات بسبب مخاطرها على السلامة العامة.