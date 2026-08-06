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سورية .. أنباء عن قتلى وجرحى بانفجار سرفيس نقل في جرمانا

  • 06 أغسطس 2026
  • 20:53
سورية أنباء عن قتلى وجرحى بانفجار سرفيس نقل في جرمانا

خبرني - أكد مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية نجيب النعسان "تسجيل 7 إصابات جراء انفجار استهدف حافلة ركاب في جرمانا بريف دمشق إضافة إلى وجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي".

وبين أن وزارة الصحة تتابع عن كثب مستجدات الوضع الصحي جراء الانفجار الذي وقع في جرمانا، حيث تم رفع حالة الاستعداد في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة، واستنفار منظومة الإسعاف والفرق الطبية لتقديم الاستجابة السريعة ونقل المصابين فوراً إلى المرافق الصحية لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع الوضع الصحي للمصابين، وتقديم الدعم الطبي المطلوب من خلال كوادرها الصحية والإسعافية، ومتابعة تداعيات الحادث لحظة بلحظة.

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