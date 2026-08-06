أقلع بطائرة ركاب.. طيار يواجه الإعدام بعد ضبطه بـ70 ألف قرص مخدر

خبرني - ألقت السلطات الإندونيسية القبض على طيار ماليزي فور وصوله إلى مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا، بعد ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزته، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب عمله في قيادة الطائرات المدنية.



وذكرت الشرطة الإندونيسية أن الطيار، البالغ من العمر 39 عامًا، وصل إلى جاكرتا على متن رحلة قادمة من العاصمة الماليزية كوالالمبور، قبل أن يتم توقيفه عقب خضوعه للتفتيش الجمركي.

وخلال تفتيش أمتعته، عثر مفتشو الجمارك على 14 كيسًا تضم أكثر من 70 ألف قرص من مخدر الإكستاسي، إضافة إلى 4 غرامات من مادة الميثامفيتامين كانت مخبأة داخل حقيبة يده.



وأظهرت نتائج الفحوصات الطبية وتحليل البول وجود آثار لمواد الميثامفيتامين و"إم دي إم إيه" المكون الرئيس في الإكستاسي، إلى جانب الكوكايين، ما أثار مخاوف بشأن قيادته رحلة ركاب وهو تحت تأثير المخدرات.

وخلال التحقيقات، أقر الطيار بأنه كان ينقل الشحنة لصالح شخص مجهول مقابل مكافأة مالية قدرها 50 ألف رينغيت ماليزي، أي ما يعادل نحو 12 ألف دولار، فيما اعتبرت وحدة مكافحة المخدرات الإندونيسية أنه يعمل لصالح شبكة دولية متورطة في تهريب المخدرات.

من جهتها، أعلنت الخطوط الجوية الماليزية فتح تحقيق داخلي في الواقعة، مؤكدة أنها تتبع سياسة صارمة تجاه أي مخالفات تمس سلامة الطيران أو تخالف القوانين، كما شددت على تعاونها الكامل مع الجهات المختصة.

ويواجه الطيار عقوبات مشددة بموجب قوانين مكافحة المخدرات في إندونيسيا، التي تُعد من بين الأكثر صرامة عالميًا، إذ قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في قضايا تهريب المخدرات.

وتواصل السلطات الإندونيسية تحقيقاتها لتحديد جميع المتورطين في القضية وكشف امتدادات الشبكة التي تقف وراء عملية التهريب، في وقت تؤكد فيه جاكرتا استمرارها في تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة تجارة المخدرات.