بينهم مدرب برشلونة الأسبق.. 4 مرشحين لتدريب منتخب الجزائر

خبرني - دخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم في سباق مع الزمن من أجل اختيار ناخب جديد ل«محاربي الصحراء».



وكان المدرب السابق، السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، توصل لاتفاق مع الهيكل المشرف على كرة القدم الجزائرية من أجل إنهاء العقد الذي يربطهما حتى عام 2028.

ويعود بطل أفريقيا في مناسبتين لأجواء المنافسات في شهر سبتمبر المقبل، مع انطلاق التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027.

يخطط الاتحاد الجزائري لكرة القدم للاستعانة بمدرب إسباني في المرحلة المقبلة، في ظل النجاحات الكبيرة لكرة القدم الإسبانية طوال السنوات الأخيرة.

ووفقا لصحيفة «كومبيتسيون»، الناطقة باللغة الفرنسية، تضمنت القائمة الموسعة للمرشحين عدة مدربين إسبان، تم استبعاد البعض منهم لأسباب مالية على غرار روبيرتو مارتينيز وتشافي هيرنانديز.

ووفقا لنفس المصدر، ستتولى اللجنة الفنية اختيار قائمة مصغرة من 4 مدربين سيقع التفاوض معهم، تمهيدا للتعاقد مع أحدهم خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وينطلق الثلاثي المكون من فيليكس سانشيز ورافاييل بينيتيز وكيكي سيتين بحظوظ وافرة من أجل التواجد ضمن هذه القائمة المصغرة.

فيليكس سانشيز المرشح الأبرز

يعد المدرب الأسبق لمنتخب قطر المرشح الأبرز لتدريب منتخب الجزائر في الفترة المقبلة لعدة اعتبارات موضوعية.

ويتواجد فيليكس سانشيز في وضعية مدرب حر منذ انتهاء مغامرته مع نادي السد القطري في موسم 2024-2025.

وحقق المدرب الإسباني إنجازات باهرة في كرة القدم القطرية، حيث توج عام 2014 مع منتخب تحت 19 عاما بلقب بطولة آسيا للشباب، قبل أن يكرر نفس الإنجاز مع المنتخب الأول في كأس آسيا لعام 2019.

وسبق لسانشيز أن درب أيضا منتخب الإكوادور، وتأهل معه لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.