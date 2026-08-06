مسؤول إيراني: طهران ومسقط اتفقتا على آلية لعبور مضيق هرمز تتضمن رسوم خدماتية

خبرني - نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر في وزارة الخارجية أن المفاوضات مع سلطنة عمان أفضت إلى الاتفاق على آلية لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، تقضي بأن يكون دخول السفن عبر الممر الشمالي القريب من السواحل الإيرانية، فيما يتم الخروج عبر الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية.

وأضاف المصدر أنه بعد انتهاء مهلة زمنية محددة سيتوقف العمل بالممرين الشمالي والجنوبي، لتصبح جميع عمليات العبور عبر الممر الأوسط في المضيق. وأوضح أن دخول السفن سيجري بإدارة إيرانية، بينما سيكون خروجها بإدارة مشتركة بين إيران وسلطنة عمان.

وأشار المصدر إلى أن الرسوم المفروضة على السفن ستحدد في إطار المقابل المالي للخدمات المقدمة، نافيا صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود خلاف مع سلطنة عمان بشأن نسبة الرسوم المستوفاة من قيمة حمولات السفن.

وأوضح أن قيمة الرسوم ستعتمد على متغيرات عدة، من بينها حجم الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية، وتشمل خدمات التأمين، والتزود بالوقود، والرسوم البيئية، إلى جانب خدمات أخرى مرتبطة بعبور السفن.