على خطى الهضبة.. عبدالله عمرو دياب يخوض أولى تجاربه الإعلانية

خبرني - لفت عبدالله عمرو دياب نجل الفنان عمرو دياب الأنظار بظهوره في إعلان جديد لمشروب غازي، مواصلًا السير على خطى والده في عالم الإعلانات.

وخاض عبدالله عمرو دياب، تجربة جديدة في مجال الإعلانات، بعدما ظهر في حملة دعائية لإحدى شركات المشروبات الغازية، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور ومتابعيه.

وجاءت مشاركة عبدالله في الإعلان امتدادًا لمسيرة والده، الذي ارتبط اسمه على مدار سنوات طويلة بعدد من الحملات الإعلانية الناجحة، ليواصل الابن الظهور في أعمال تضعه تحت الأضواء.

وكان عمرو دياب قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد ظهوره مع نجله عبدالله في إعلان جديد لإحدى شركات المشروبات الغازية، حيث قدما معًا أغنية "يلا"، وهي إحدى أغنيات ألبومه الأخير "ابتدينا".

وحظي الإعلان بانتشار واسع بعد وقت قصير من طرحه، بفضل أجوائه الصيفية ورسائله الترفيهية، إلى جانب الظهور المشترك للهضبة ونجله لأول مرة في حملة إعلانية بهذا الشكل.

وعلى الصعيد الفني، يواصل عمرو دياب تحقيق أرقام قياسية، بعدما دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتسجيله أطول فترة تصدر لفئة الرجال في قائمة Billboard Arabic Artist 100.

ووفق البيانات الرسمية، حافظ الهضبة على المركز الأول لمدة 64 أسبوعًا حتى نهاية مايو/ أيار 2026، محققًا إنجازًا جديدًا يضاف إلى مسيرته، كما واصلت أغنياته تحقيق نجاحات لافتة، من بينها أغنية "بابا" التي تصدرت قوائم الاستماع لعدة أسابيع خلال عام 2025.