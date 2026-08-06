أكبر مكاتب المحاماة الأمريكية أمام منعطف تاريخي.. صناديق الاستثمار تطرق الأبواب

خبرني - كشف تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز عن توجه عدة مكاتب محاماة أمريكية كبرى لبيع حصص في أعمالها لصناديق استثمار الملكية الخاصة.

ومن بين هذه المكاتب Paul Weiss وQuinn Emanuel وProskauer، التي أجرت محادثات مع صناديق ملكية خاصة أو مصرفيين لبحث إمكانية الحصول على رأس مال خارجي.

ونقل التقرير عن أشخاص مطلعين إن ذلك سيكون من دون مخالفة القواعد التي تحظر ملكية غير المحامين لمكاتب المحاماة.

ووفقا لقواعد أخلاقيات المهنة في الولايات المتحدة فإنه يحظر امتلاك غير المحامين لمكاتب المحاماة، مما جعل هذا القطاع واحدا من المجالات القليلة في الاقتصاد التي لم تصل إليها بعد صناديق الاستحواذ.

إلا أن بعض المستثمرين كثفوا محاولاتهم لدخول قطاع الخدمات القانونية باستخدام هيكل يُعرف باسم "منظمة الخدمات الإدارية"، الذي يفصل العمل القانوني للمكتب عن وظائفه الإدارية، بما يسمح بالالتفاف على هذه القواعد.

ويقوم هذا النموذج عمليًا على تقسيم مكتب المحاماة إلى كيانين: الأول مملوك للمحامين ويقدم الخدمات القانونية، والثاني هو MSO الذي يتولى الخدمات الإدارية مثل الأعمال المكتبية الخلفية، والملكية الفكرية، والتكنولوجيا، ويمكن للمستثمرين الخارجيين الاستثمار فيه. ويدفع الكيان القانوني رسومًا إلى MSO مقابل هذه الخدمات.

ويزداد اهتمام قادة مكاتب المحاماة بفهم هذا النموذج وكيف يمكن أن يعيد تشكيل القطاع، في وقت تنفق فيه العديد من المكاتب مبالغ كبيرة لاستقطاب أفضل المواهب وتخطط للاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، لا يزال معظمها مترددًا في اتخاذ هذه الخطوة. وقال أحد المستشارين المتخصصين في هياكل "منظمة الخدمات الإدارية" إن صناديق الملكية الخاصة قد استخدمت بالفعل نموذج MSO للالتفاف على قواعد مماثلة تتعلق بملكية غير المهنيين للعيادات الطبية وشركات المحاسبة.

محادثات جارية

ويقع المقر الرئيسي لمكتب Quinn Emanuel في لوس أنجلوس، ويصف نفسه بأنه «أكثر مكاتب المحاماة إثارة للخشية في العالم».



ووفقًا لستة أشخاص مطلعين، فقد أجرى المكتب محادثات مع بنك الاستثمار Guggenheim Securities لبحث ما قد ينطوي عليه الاستثمار الخاص. وأوضح عدد منهم أنه لم يُتخذ أي قرار بعد، وأن المكتب لم يبدأ عملية بيع، وإنما يجري دراسة واستكشافًا للخيارات.

كما التقى مسؤولون في Paul Weiss خلال الأشهر الأخيرة بصندوق New Mountain Capital، الذي يدير أصولًا بقيمة 60 مليار دولار، وذلك بناءً على طلب الصندوق، بحسب أشخاص مطلعين.

كما اجتمع مكتب Proskauer مع صندوق ملكية خاصة واحد على الأقل لمناقشة هياكل MSO، بحسب أشخاص مطلعين، بينما شكّل مكتب White & Case فريقًا من كبار المحامين لدراسة هذا النموذج.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت فايننشال تايمز أن مكتب McDermott Will & Schulte يدرس صفقة مع مستثمر في الملكية الخاصة، وقد عقد منذ ذلك الحين اجتماعات مع مستثمرين ومستشارين محتملين، إلا أن أشخاصًا مطلعين قالوا إنه لا يزال بعيدًا عن اتخاذ قرار.

وقد حصلت بالفعل بعض مكاتب المحاماة الصغيرة، بما في ذلك المتخصصة في قضايا الإصابات الشخصية والشركات الناشئة، على استثمارات خارجية باستخدام هيكل MSO.

مخاوف

وركزت المناقشات داخل المكاتب الأمريكية على ما إذا كان نموذج MSO يمكن أن يساعد في المنافسة على استقطاب الكفاءات، سواء من خلال منح الشركاء البارزين حصصًا تُستحق تدريجيًا مع مرور الوقت، أو جذب نجوم مكاتب منافسة.

لكن المشككين يرون أن الأسماء القوية قد تنفر من العمل في مكتب مدعوم من صندوق ملكية خاصة، مما قد يؤدي إلى رحيلهم. كما يخشى بعض قادة المكاتب أن يُنظر إلى الخطوة على أنها وسيلة للشركاء الأكبر سنًا لتحقيق مكاسب مالية على حساب الأجيال الأصغر، بينما يخشى آخرون فقدان المحامين السيطرة على قرارات توزيع موارد المكتب.

أكبر مكاتب المحاماة الأمريكية أمام منعطف تاريخي.. صناديق الاستثمار تطرق الأبواب - صورة 2

وقال أحد مستثمري الملكية الخاصة لصحيفة فايننشال تايمز: «هناك الكثير من الاتصالات الاستكشافية. صحيح أن قواعد ملكية مكاتب المحاماة أكثر صرامة، لكن توجد طرق للالتفاف عليها، عبر امتلاك الشركة الجانبية». لكنه أضاف أن هذا الهيكل المعقد "يجعل الناس متوترين".

كما تتعامل بعض صناديق الملكية الخاصة بحذر مع الاستثمار في مكاتب المحاماة، بسبب مخاوف من أن يؤثر الذكاء الاصطناعي في نماذج الأعمال، ولأن هيكل MSO لم يُختبر بعد على نطاق واسع في المهنة القانونية وقد يواجه تحديات تنظيمية.

وتأتي هذه المحادثات في وقت بدأت فيه مكاتب محاماة خارج الولايات المتحدة بقبول استثمارات من صناديق الملكية الخاصة لأول مرة. فقد أعلنت شركة Mourant قبل أيام بيع حصة قدرها 27% إلى MML، بينما أبرمت شركة Northridge Law البريطانية المتخصصة في القانون الرياضي صفقة مع Cordillera Investment Partners في مارس/أذار.