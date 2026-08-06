التربية: إنشاء مبنيين جديدين لناديي معلمي جرش ومأدبا العام المقبل

خبرني - قال الأمين العام لوزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، الخميس، إن الوزارة تحرص على دعم أندية المعلمين وتحويل الأبنية المستأجرة إلى أبنية مملوكة، بما يسهم في تعزيز دورها وخدماتها.

وأضاف العجارمة، خلال رعايته مندوبا عن وزير التربية والتعليم، ملتقى الأدباء والشعر الأول لأندية المعلمين في مخيم الأميرة بسمة الكشفي، أن الوزارة أدرجت ضمن خطتها للعام المقبل إنشاء مبنيين جديدين لناديي معلمي جرش ومأدبا، بدلًا من الأبنية المستأجرة.

وقال مدير أندية المعلمين في وزارة التربية والتعليم إبراهيم العساف، إن أعداد المنتسبين لأندية المعلمين شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، إذ ارتفعت من 13,600 منتسب إلى أكثر من 30 ألف منتسب.

وأضاف أن نادي معلمي جرش أُنشئ قبل 10 أشهر، وبلغ عدد منتسبيه 1,500 منتسب، مشيرًا إلى أن الاستثمار بالإنسان هو أعظم أنواع الاستثمار، وأن ملتقى الأدباء والشعر الأول يمثل ملتقى للمعرفة والأدب.

من جهته، قال مدير التربية والتعليم في جرش وائل العزام، إن المعلم حين يكتب يصنع جيلًا، وإن الشاعر حين يبدع يبني وعيًا، مؤكدًا أن الكلمة الصادقة ليست صوتًا عابرًا، بل فعل تغيير.

وأضاف أن الأدب ليس ترفًا، بل مسؤولية وطنية، مؤكدًا أن الوطن لا يُبنى بالحجارة فقط، وإنما يُبنى بالفكرة ويُصان بالوعي.

وتضمن الملتقى قصائد شعرية تراثية ووطنية، وعروض كورال فنية، ومسرحية تناولت أهمية الحوار بين الأبناء وتمكينهم.