الأشغال تبدأ السبت أعمال صيانة طريق معان – البادية

خبرني - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ أعمال صيانة طريق معان – البادية، اعتبارا من يوم السبت، ضمن العطاء الخاص والشامل لصيانة عدد من الطرق الرئيسية والحيوية في إقليم الجنوب.

وتشمل الأعمال كشط وإزالة طبقات الخلطة الإسفلتية المتضررة، ومعالجة الهبوطات في المواقع التي تتطلب ذلك، وتنفيذ طبقات إسفلتية جديدة محسنة بالبوليمر، إلى جانب تنفيذ أعمال السلامة المرورية، بما يشمل دهانات الطرق وتركيب العواكس الأرضية، بالإضافة إلى صيانة العناصر الخرسانية والفواصل الإنشائية، وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة.

ويأتي تنفيذ هذه الأعمال ضمن خطة الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق، وإدامة البنية التحتية، وتعزيز مستوى السلامة المرورية، من خلال تنفيذ برنامج شامل لصيانة وتأهيل الطرق الرئيسية في إقليم الجنوب، بما يسهم في توفير شبكة طرق آمنة ومستدامة لمستخدميها.

وسيتم تنفيذ الأعمال بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام، ووفق خطة مرورية مؤقتة تضمن المحافظة على انسيابية الحركة المرورية والحد من أي تأثير على حركة السير، مع توفير أعلى مستويات السلامة لمستخدمي الطريق والعاملين في المشروع طوال فترة التنفيذ.

وتهيب وزارة الأشغال العامة والإسكان بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بالإشارات المرورية والتحذيرية في مواقع العمل، والتقيد بتعليمات كوادر الوزارة ومديرية الأمن العام، واتباع قواعد القيادة الآمنة، حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين، وضمان إنجاز الأعمال ضمن البرنامج الزمني المقرر.