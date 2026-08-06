«لا أريده أن يسقط مثل بايدن».. ترمب يلاحق طفلًا على منصة نيفادا

خبرني - يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سخريته من سلفه جو بايدن الذي واجه «مواقف محرجة»، بسبب تراجعه قدراته الإدراكية.



وأقامت ولاية نيفادا الأمريكية الأربعاء فعالية للترويج لمبادرات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلقة بإعفاء الإكراميات من الضرائب وبفتح حسابات استثمارية للأطفال لتشجيع الإدخار والمعروفة بـ"حسابات ترامب".

وشهدت الفعالية موقفا طريفا عندما تدخل ترامب لمنع طفل صغير من التجول على المنصة حيث لاحقه، قبل أن يقول مازحا: "لا أريده أن يكون مثل بايدن ويسقط من على المنصة" في إشارة إلى الرئيس السابق جو بايدن.

كان الطفل قد صعد إلى المنصة مع والديه ساندرا وبراد وهما زوجان من لاس فيغاس تعمل الزوجة كنادلة في كازينو والزوج كضابط شرطة، وقد تمت دعوتهما إلى الصعود على خشبة المسرح في منتجع وكازينو ريد روك برفقة طفليهما الصغيرين للترويج لحسابات ترامب و"عدم فرض ضرائب على الإكراميات."

وبينما كانت ساندرا، والدة الطفل، تلقي كلمتها أمام الحضور، بدا الطفل الصغير وكأنه على وشك المغادرة، قبل أن يتدخل ترامب سريعًا لمنعه من مغادرة المسرح حيث قال مازحًا: "لا أريده أن يكون مثل بايدن ويسقط من على المنصة"، مما أثار ضحك الجمهور.

ولم يكن هذا الموقف الطريف اللحظة الوحيدة التي لا تنسى للعائلة مع الرئيس الأمريكي، فلاحقًا بعدما قالت ساندرا لترامب إن الطفل "أراد أن يقول لك شيئًا يا سيادة الرئيس" فأجاب ترامب "نعم، شكرًا لك، شكرًا جزيلًا.

بعدها ثرثر الطفل قليلًا قبل أن تذكره والدته بلطف ليقول: "شكرًا لك على حسابي في ترامب" فكرر الطفل الصغير العبارة في الميكروفون ليقول "شكرًا لك على حساب ترامب الخاص بي"، مما أثار تصفيقًا حارًا من الحضور قبل أن يردد الرئيس الأمريكي مبتسمًا "أحسنت"، وصفق للطفل بينما استمر الجمهور في الهتاف.

وفي وقت سابق من الفعالية، قدم ترمب العائلة موضحًا أن ساندرا تعمل نادلة في أحد كازينوهات لاس فيغاس، بينما يعمل براد ضابطًا في شرطة لاس فيغاس.

وقال ترمب إن الزوجين استفادا من سياسات إدارته الضريبية، ويستثمران في حسابات ترامب لطفليهما، وعندما انضموا إليه على المنصة، قال "إنها عائلة رائعة".