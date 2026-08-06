جلدٌ لا يُسرق ... مستوحى من أسطورة المرأة الفقمة (The Selkie)

“يقولون إن أكثر الأشياء قيمةً في الإنسان… لا يمكن أن تُسرق، إلا إذا سمح هو بذلك.”

يقولون إن الفقمات ليست دائمًا فقمات.

في ليالٍ محددة، تخرج من البحر، تخلع جلودها، وتصبح بشرًا يشبهوننا تمامًا. يضحكون، ويرقصون، ويعيشون للحظات حياةً أخرى، قبل أن يعودوا إلى البحر مع بزوغ الفجر.

وتقول إحدى أقدم الأساطير الاسكتلندية إن رجلًا رأى امرأةً من هؤلاء، فأخفى جلدها حتى لا تستطيع العودة إلى البحر. لم تجد خيارًا سوى أن تبقى معه، فتزوجها، وأنجبت له أطفالًا، وعاشت سنوات طويلة كما يعيش الناس.

لكنها لم تتوقف يومًا عن البحث عن جلدها.

وحين وجدته أخيرًا، ارتدته دون تردد، وعادت إلى البحر… تاركةً خلفها بيتًا، وزوجًا، وحتى أبناءً أحبتهم.

قد تكون مجرد أسطورة، لكنها تحمل حقيقة يعرفها كل إنسان.

يمكنك أن توفر لشخص بيتًا، ووظيفة، وأمانًا، وحتى عائلة… لكنك لا تستطيع أن تمنحه شعور الانتماء إذا كان قلبه ينتمي إلى مكان آخر.

الإنسان لا يعيش بالاستقرار وحده، بل يعيش بالحرية. والحرية ليست أن يفتح أحدهم لك الباب، بل ألا يغلقه في وجهك من البداية.

كم من أشخاص يبتسمون كل يوم بينما يبحثون في داخلهم عن “جلدهم” المفقود؟ عن ذلك الجزء الذي يجعلهم يشعرون بأنهم أنفسهم.

قد يكون حلمًا أجّلوه، أو وطنًا غادروه، أو رسالةً نسوها وسط صخب الحياة، أو حتى شغفًا دفنوه لأن الآخرين لم يفهموه.

ولهذا بقيت أسطورة The Selkie حيةً حتى اليوم.

ليس لأنها تتحدث عن امرأة تحولت من فقمة إلى إنسان، بل لأنها تتحدث عن شيءٍ أعمق بكثير: عن الروح التي لا يمكن امتلاكها، وعن الحرية التي قد تتأخر، لكنها لا تنسى طريق العودة.

ولعل أجمل ما تعلمنا إياه هذه الأسطورة أن الحب الحقيقي لا يعني أن تحتفظ بمن تحب إلى جوارك مهما كان الثمن، بل أن تمنحه الحرية ليختار البقاء.

فمن يعود إليك بإرادته… لم يرحل يومًا.

ومن يبقى لأنه لا يملك طريقًا آخر… لم يصل إليك أصلاً.