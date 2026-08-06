فرحة لم تكتمل.. مصر تودع عروس الشرقية بعد ساعات من زفافها

خبرني - خيّم الحزن على محافظة الشرقية في مصر بعد وفاة صيدلانية شابة عقب ساعات من زفافها، في واقعة مؤثرة هزت الأهالي وأثارت تعاطفًا واسعًا.

تحولت أجواء الفرح إلى مأساة في قرية العباسة الكبرى التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بعدما توفيت الصيدلانية مريم محمد عبد الرحمن بعد ساعات قليلة من احتفالها بزفافها وانتقالها إلى منزل الزوجية بمحافظة الإسماعيلية.

وبحسب ما جرى تداوله، تعرضت العروس لأزمة قلبية أعقبها هبوط حاد في الدورة الدموية، ما أدى إلى وفاتها في ليلة كان من المفترض أن تكون بداية حياتها الجديدة.

وشُيع جثمان الفقيدة من مسجد الشيخ عثمان بقرية العباسة الكبرى، وسط حضور كبير من الأهالي والأقارب الذين شاركوا في تشييعها، في جنازة خيمت عليها مشاعر الحزن والأسى، فيما ارتفعت الدعوات بأن يتغمدها الله بواسع رحمته ويلهم أسرتها وذويها الصبر.

وأكد عدد من أهالي القرية أن الوفاة المفاجئة تركت أثرًا بالغًا في نفوس الجميع، خاصة أنها جاءت بعد ساعات فقط من انتهاء مراسم الزفاف، لتتحول المناسبة السعيدة إلى حالة من الحزن التي سيطرت على القرية بأكملها.