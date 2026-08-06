العموش: إغلاق مصنع الحديد في الهاشمية بسبب مخالفات بيئية

خبرني - قال النائب حسين العموش إنه يتابع قضية إغلاق أحد مصانع الحديد في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء، مؤكداً تواصله مع متصرف اللواء الدكتور عمر الشريدة للوقوف على أسباب القرار.

وأوضح العموش خبرني أن متصرف الهاشمية أبلغه بأن قرار الإغلاق جاء بعد ورود كتاب من وزارة البيئة، تضمن رصد مخالفات بيئية تتعلق بانبعاث الغازات والأدخنة من المصنع، استناداً إلى القياسات التي أجرتها الوزارة.

وأضاف أن الهدف هو تصويب الأوضاع البيئية بما يتيح إعادة فتح المصنع، ويحول دون فقدان نحو 200 موظف وعامل لمصدر رزقهم.

وأشار العموش إلى أنه سيتواصل يوم السبت مع إدارة المصنع ووزير البيئة، لبحث آلية تضمن وقف الضرر البيئي وإعادة تشغيل المصنع، بما يحافظ على استمرارية عمل العاملين فيه