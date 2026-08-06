غضب من فرض رسوم مواقف جديدة في مجمع الملك الحسين للأعمال

خبرني - أثارت سياسة جديدة لإدارة مواقف السيارات في مجمع الملك الحسين للأعمال موجة انتقادات بين عاملين وشركات ومستثمرين، بعد إعلان فرض رسوم على اصطفاف مركبات الموظفين والزوار داخل المجمع.

وبحسب السياسة الجديدة، ستُستوفى رسوم مقدارها نصف دينار عن كل نصف ساعة خلال ساعات الدوام الرسمي، فيما تبلغ الرسوم دينارين خلال الفترة المسائية وعطلات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، مع السماح بدخول مجاني لمدة 20 دقيقة فقط لأغراض التوصيل أو التحميل والتنزيل.

ويرى منتقدون أن القرار يشكل عبئاً إضافياً على آلاف الموظفين والطلاب والزوار، خاصة أن المجمع يقع في منطقة تفتقر إلى مواقف مجانية، في وقت تدفع فيه الشركات المستأجرة إيجارات سنوية مرتفعة.

وأشاروا إلى أن المجمع، الذي كان يُنظر إليه لسنوات كنموذج لبيئة الأعمال الحديثة في الأردن، بدأ يفقد بعض ميزاته التنافسية نتيجة سياسات وصفوها بأنها تركز على تعظيم الإيرادات، مطالبين الإدارة بإعادة النظر في القرار وتحقيق توازن بين العوائد المالية والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة وقادرة على استقطاب الشركات والاحتفاظ بها.

في المقابل، أوضحت إدارة المجمع في وثيقة السياسة الجديدة أن تطبيق نظام إدارة المواقف جاء مع وصول الطاقة الاستيعابية الحالية إلى حدودها القصوى، وارتفاع الطلب على المواقف، مؤكدة أن الهدف هو تنظيم استخدام المساحات المتاحة بصورة أفضل، مع العمل بالتوازي على خطط لتوسعة المواقف على المدى الطويل