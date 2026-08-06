نانسي عجرم تستعد لحفل الساحل الشمالي وتواصل الاحتفاء بألبومها

خبرني - وصلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى الساحل الشمالي في مصر استعدادًا لحفل مرتقب غدًا، بالتزامن مع نجاح ألبومها الجديد ومواصلة نشاطها الفني.

وتستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي مساء الجمعة 7 أغسطس/ آب في الساحل الشمالي، ضمن فعاليات موسم حفلات الصيف، بعدما وصلت إلى المنطقة صباح الخميس استعدادًا للقاء جمهورها.

ومن المنتظر أن تقدم نانسي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها التي حققت نجاحًا على مدار مشوارها الفني، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومها الجديد "Nancy 11"، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

وتواصل الفنانة اللبنانية الاحتفال بالنجاح الذي حققه ألبومها الجديد، إذ شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق أجواء الاحتفال بإطلاق العمل، الذي حظي بتفاعل واسع منذ طرحه.

وعلى صعيد الإصدارات الغنائية، طرحت نانسي مؤخرًا أغنية "طول عمري نجمة"، التي تمثل آخر تعاون جمعها بالملحن الراحل محمد رحيم، كما أطلقت أغنية "من نظرة" عبر "يوتيوب" ومنصات الموسيقى الرقمية.

وشهدت الفترة الماضية استمرار نشاطها الفني، بعدما شاركت بصوتها في فيلم "مقسوم" من خلال أغنيتي "مقسوم" و"قلبي يا محتاس"، إلى جانب تقديم الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" بعنوان "آخر إصدار"، مع مواصلة إحياء الحفلات داخل مصر وخارجها.