منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئات 2026

خبرني - تأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئات تحت 18 عاما بعد الفوز على الصين 30-29، بعد مباراة ملحمية.

وحجز فتيات الفراعنة مقعدهن في الدور نصف النهائي للبطولة المقامة في رومانيا حاليا، بعد مباراة مثيرة ظلت نتيجتها معلقة حتى الثواني الأخيرة.

وسيطر المنتخب المصري على الشوط الأول من المباراة وأنهاه متقدما 17-13، لكن السيطرة تراجعت في الشوط الثاني.

وتمكنت فتيات الصين من إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة، قبل أن تنتفض فتيات مصر ويتمكن من استعادة التقدم والصمود حتى النهاية.

واقتنص منتخب مصر الفوز 30-29، ليضرب موعدا في الدور نصف النهائي مع إسبانيا التي تأهلت بالفوز على سويسرا 27-25.

تقام مباراة مصر وإسبانيا في الدور نصف النهائي من كأس العالم لكرة اليد للناشئات يوم الجمعة 7 أغسطس/ آب الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4:15 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 5.15 بتوقيت أبوظبي.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة الدور نصف النهائي الأخرى، التي يلتقي فيها الفائزان من مباراتي المجر والدنمارك، وسلوفاكيا ومونتينيغرو، في المباراة النهائية يوم الأحد 9 أغسطس، في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.