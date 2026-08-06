واتساب يختبر ميزة تكشف عن الصور والفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي

خبرني - يواصل تطبيق "واتساب" تطوير أدواته الخاصة بالشفافية، إذ يختبر ميزة جديدة تُمكن مسؤولي القنوات من تمييز الصور ومقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة تستهدف توضيح طبيعة المحتوى أمام المستخدمين، ومساعدتهم على التفريق بين الوسائط الحقيقية وتلك التي أُنتجت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب موقع WaBetaInfo، ظهرت الميزة الجديدة في النسخة التجريبية 2.26.31.1 من تطبيق "واتساب" على نظام أندرويد، والمتاحة عبر متجر "غوغل بلاي".

وعند إتاحتها رسميًا، سيتمكن مسؤولو القنوات من الضغط مطولًا على أي منشور يتضمن صورة أو مقطع فيديو مُولدًا بالذكاء الاصطناعي، ثم اختيار خيار جديد يحمل اسم "إضافة علامة لمحتوى الذكاء الاصطناعي" (Add AI content label)، ليظهر تنبيه يوضح طبيعة المحتوى للمتابعين.

تنبيه دائم قبل النشر

وبمجرد إضافة العلامة، سيظهر إشعار واضح على المنشور يؤكد أن الصورة أو الفيديو تم إنشاؤه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وليس عبر تصوير بكاميرا حقيقية.

وتشير المعلومات إلى أن إزالة هذه العلامة بعد إضافتها قد لا تكون ممكنة، ما يفرض على مسؤولي القنوات التأكد من اختيارهم قبل نشر المحتوى.

وستقتصر الميزة على الصور ومقاطع الفيديو فقط، ولن تشمل الرسائل النصية، حتى إذا تمت كتابتها باستخدام أداة Writing Help المدمجة داخل "واتساب"، إذ لن تُضاف أي علامات إلى المحتوى النصي.



وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود "واتساب" لتعزيز الشفافية داخل المنصة، كما تساعد مسؤولي القنوات على الامتثال للتشريعات التي بدأت بعض الدول في تطبيقها، والتي تُلزم المنصات بالإفصاح عن المحتوى المُولد بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ولن تقتصر العلامة على الوسائط المنتجة عبر أداة محددة، بل ستشمل جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها باستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي المختلفة، سواء Meta AI أو ChatGPT أو Gemini أو غيرها.

ولا تزال الميزة قيد التطوير ضمن النسخة التجريبية من تطبيق "واتساب" على نظام أندرويد، ولم تصبح متاحة حتى الآن للمختبرين، كما تعمل الشركة على توفيرها أيضًا لمستخدمي نظام iOS، دون الإعلان عن موعد رسمي لإطلاقها لجميع المستخدمين.



وتأتي هذه الميزة بعد أسابيع من بدء "واتساب" طرح ملصق "شراكة مدفوعة" (Paid Partnership)، الذي يتيح لمسؤولي القنوات الإفصاح عن المنشورات الدعائية على نظامي أندرويد وiOS.