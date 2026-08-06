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خبراء محلفون لأول مرة.. نظام جديد لإدارة الخبرة أمام المحاكم

  • 06 أغسطس 2026
  • 19:09
خبراء محلفون لأول مرة نظام جديد لإدارة الخبرة أمام المحاكم

خبرني - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، نظام الخبرة لدى المحاكم النِّظاميَّة لسنة 2026م بعد توشحه بالإرادة الملكية السامية.

ويدخل النظام حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب النظام تتمكن المحاكم من الاستعانة بالمعرفة الفنية والتخصصية اللازمة للفصل في القضايا بكفاءة ودقة؛ بما يرسِّخ الثقة بمنظومة العدالة، مثلما أن وجود خبراء مؤهلين يتمتعون بالكفاءة العلمية والخبرة العملية يعزز من جودة التقارير الفنية ويزيد من ثقة المتقاضين في نتائجها.

كما يضمن النظام الجديد إنشاء بُنية مؤسسيَّة حديثة لإدارة شؤون الخبرة أمام المحاكم، من خلال استحداث قلم خاص للخبرة في المحاكم يتولَّى تنظيم الأعمال الإدارية والفنيَّة المتعلِّقة بالخبراء ومتابعة إجراءات الخبرة، الأمر الذي من شأنه تجويد الإجراءات ورفع كفاءة إنجاز أعمال الخبرة وتسريعها.

ويحصر النظام ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم بالخبراء المعتمدين المحلفين وفقا لأحكام النظام حيث سيجري ولأول مرة اعتماد نظام الخبراء المحلفين، إلى جانب استحداث إطار قانوني للخبرات النادرة التي تحتاجها المحاكم في بعض القضايا المتخصصة، وإجازة ممارسة أعمال الخبرة للشخص المعنوي وفق ضوابط ومعايير محددة، بما يسهم في توسيع قاعدة الخبرات المتخصصة المتاحة للمحاكم.
 

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