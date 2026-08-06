*
الجمعة: 07 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • شرفات
  • تصويره في مصر.. مسلسل أمريكي جديد يكشف كواليس مطاردة صدام حسين

تصويره في مصر.. مسلسل أمريكي جديد يكشف كواليس مطاردة صدام حسين

  • 06 أغسطس 2026
  • 18:59
تصويره في مصر مسلسل أمريكي جديد يكشف كواليس مطاردة صدام حسين

خبرني - أعلنت شبكة TNT تفاصيل مسلسلها الدرامي الجديد "High Value Target: The Hunt for Saddam"، الذي يتناول عملية تعقب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد سقوط نظامه عام 2003، مستندًا إلى وقائع وشهادات من قلب الأحداث.

وشهد العمل تصوير عدد من مشاهده داخل مصر، وتحديدًا في منطقة روض الفرج، حيث استعانت الشركة المنتجة بالموقع لتجسيد بعض البيئات التي تتطلبها أحداث المسلسل.

ويركز المسلسل على شخصية جون نيكسون، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، الذي شارك في مهمة التحقق من هوية صدام حسين عقب القبض عليه، كما يستعرض تفاصيل عملية تعقبه والظروف التي أحاطت باعتقاله، إضافة إلى جلسات الاستجواب التي أعقبت ذلك.

تصويره في مصر.. مسلسل أمريكي جديد يكشف كواليس مطاردة صدام حسين - صورة 1

ويستند السيناريو إلى كتاب "Debriefing the President" للمؤلف جون نيكسون، والذي يروي فيه تجربته داخل وكالة الاستخبارات الأمريكية، متناولًا رؤيته لشخصية صدام حسين والأحداث السياسية والاستخباراتية التي سبقت سقوط النظام العراقي.

ويجسد الممثل جويل كينمان شخصية جون نيكسون، بينما يؤدي وليد زعيتر دور صدام حسين، ويشارك في البطولة أيضًا كل من لينا جورا، وبول رايان، ودانييل لويس، إلى جانب توم بيرينجر وكريستوفر ماكدونالد.

ويرصد العمل المراحل المختلفة لعملية المطاردة، بداية من جمع المعلومات الاستخباراتية وتتبع تحركات صدام حسين، مرورًا بالعمليات العسكرية والمداهمات، وصولًا إلى العثور عليه في مخبئه بمدينة تكريت، ثم استجوابه بعد إلقاء القبض عليه

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

فيديو استغاثة يشعل مواقع التواصل.. ماذا حدث مع الفنانة نيجار محمد؟
فيديو استغاثة يشعل مواقع التواصل.. ماذا حدث مع الفنانة نيجار محمد؟
  • 2026-08-06 21:11
على خطى الهضبة.. عبدالله عمرو دياب يخوض أولى تجاربه الإعلانية
على خطى الهضبة.. عبدالله عمرو دياب يخوض أولى تجاربه الإعلانية
  • 2026-08-06 20:11
نانسي عجرم تستعد لحفل الساحل الشمالي وتواصل الاحتفاء بألبومها
نانسي عجرم تستعد لحفل الساحل الشمالي وتواصل الاحتفاء بألبومها
  • 2026-08-06 19:23
فنانة مصرية توجّه استغاثة لوزارة الداخلية
فنانة مصرية توجّه استغاثة لوزارة الداخلية
  • 2026-08-06 12:52
أصالة تعود إلى دمشق بعد غياب.. رحلة إلى البيوت التي خبأت طفولتها وذاكرتها
أصالة تعود إلى دمشق بعد غياب.. رحلة إلى البيوت التي خبأت طفولتها وذاكرتها
  • 2026-08-06 11:31
بعد نقله إلى المستشفى.. تفاصيل تدخل الشرطة لإنقاذ بيريز هيلتون
بعد نقله إلى المستشفى.. تفاصيل تدخل الشرطة لإنقاذ بيريز هيلتون
  • 2026-08-05 21:31