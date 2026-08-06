ريال مدريد يخطف موهبة كوت ديفوار.. ديوماندي مدريدي حتى 2033

خبرني - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس ضم الإيفواري يان ديوماندي إلى صفوفه قادماً من لايبتسيغ الألماني.

وكشف "الميرينغي" أنّ عقد ديوماندي سيمتدّ إلى غاية 30 يونيو 2033.



وقال ريال في بيان إن اتفاقا تم التوصّل إليه مع لايبتسيغ بشأن ديوماندي: "الذي ارتبط بنادينا للمواسم السبعة المقبلة، حتى 30 حزيران/يونيو 2033".

ويعد ديوماندي البالغ من العمر 19 عاما، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، بعدما تألق مع لايبتسيغ في موسمه الأول، قبل أن يلفت الأنظار بصورة أكبر خلال كأس العالم 2026 مع منتخب كوت ديفوار، ما جعله هدفا لعدد من كبار الأندية الأوروبية.

ومن المنتظر أن يشكل ديوماندي إضافة واعدة تحت قيادة جوزيه مورينيو، في ظل سعي ريال مدريد إلى تعزيز خياراته الهجومية بلاعب يُنظر إليه كأحد أبرز نجوم المستقبل على الساحة العالمية.