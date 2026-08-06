التنمية : ضبط 228 متسولاً وتسليم 9 أطفال لأسر بديلة خلال تموز

خبرني - أظهرت بيانات وزارة التنمية الاجتماعية لشهر تموز تسليم 9 أطفال لأسر بديلة، وتسجيل 14 جمعية جديدة ليصل العدد التراكمي للجمعيات القائمة إلى 5928 جمعية، إلى جانب تنفيذ 520 حملة لمكافحة التسول أسفرت عن ضبط 228 متسولا ومتسولة.

‏وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أنها استقبلت 8064 دراسة لغايات إصدار بطاقات التأمين الصحي، 185 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 140 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، و 1657 معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.

‏‏ ووفق التقرير، فقد تم إلحاق 67 طفلاً في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 36 طفلاً تم تسليمهم لأسرهم، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 9 أطفال، بالإضافة إلى ترخيص 6 حضانات جديدة.

‏‏وأوضح التقرير، أن عدد النساء والأطفال المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية - إدارة حماية الأسرة والأحداث 210 حالة، فيما بلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 232 حدثاً، استفاد منهم 54 حدثاً من برامج التأهيل المهني، أما فيما يتعلق بعدد الأطفال العاملين الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة 31 طفلاً، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل 792 مستفيدًا ومستفيدة.

‏ وفي قطاع الجمعيات، أظهر التقرير أن عدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها بلغت هيئتين مؤقتتين، وعدد الهيئات المؤقتة القائمة 6 هيئات، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 16 لجنة، وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها 15 جمعية.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 5928 جمعية، حيث جرى تسجيل 14 جمعية جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 147 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 69 جمعية، كما وكشف التقرير عن إجراء 520 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 228 متسولا ومتسولة.

وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 41.304، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 185 أسرة.