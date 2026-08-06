"مجمع الأعمال" يفرض رسوما على مواقف السيارات للموظفين والزوار

خبرني - أعلن مجمع الملك الحسين للأعمال عن تطبيق نظام جديد لتشغيل مواقف السيارات، مقابل استيفاء رسوم استخدام للمواقف المخصصة للموظفين والزوار.

وعممت إدارة المجمع على الشركات تعليمات متعلقة ببدء التشغيل التجريبي لنظام إدارة وتشغيل المواقف الداخلية والخارجية في مجمع الملك الحسين للأعمال، وذلك اعتبارا من الأحد 9 آب 2026، على أن يبدأ التطبيق الرسمي للخدمة اعتبارا من الثلاثاء 1 أيلول المقبل.

يشار إلى أن المجمع يضم أكثر من 300 شركة ناشئة محلية، وأكثر من 30 شركة دولية، و24 شركة إقليمية، ويوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين، وفقا لبيانات المجمع.

وفي منتصف كانون الأول 2025، وقعت إدارة مجمع الملك الحسين للأعمال مذكرة تفاهم مع شركة بهدف تطوير وتنفيذ وإدارة منظومة متكاملة لمواقف السيارات، تتضمن إنشاء مبنى ذكي ومتعدد المستويات لمواقف السيارات، بطاقة استيعابية تبلغ 3500 موقف، موزعة على 4 مناطق تشغيلية.

وسيطبق نظام الرسوم على المواقف الخارجية، بحيث تبلغ 0.5 دينار لكل نصف ساعة خلال أيام الأحد إلى الخميس، من الساعة 7 صباحا وحتى 5 مساء.

كما تستوفى رسوما ثابتة بقيمة دينارين خلال الفترة المسائية من 5 مساء حتى 7 صباحا، وكذلك في عطلات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية حتى الساعة 11 مساء.

وأشار المجمع إلى تخصيص فترة سماح مجانية مدتها 20 دقيقة للدخول المؤقت إلى المجمع لأغراض التوصيل أو التحميل والتنزيل.

كما يتيح النظام الجديد خيارات اشتراك مدفوعة مسبقا للأفراد المستخدمين للمواقف بشكل منتظم، تشمل اشتراكا شهريا بقيمة 35 دينارا، واشتراكا لمدة 3 أشهر بقيمة 99 دينارا، واشتراكا لمدة 6 أشهر بقيمة 190 دينارا، إضافة إلى اشتراك سنوي لمدة 12 شهرا بقيمة 375 دينارا.

ويقدم المجمع أيضا اشتراكات مخصصة للشركات التي تحتاج إلى 15 بطاقة موقف أو أكثر ضمن حساب شركة واحد، مع خصومات تعتمد على عدد البطاقات ومدة الاشتراك.

وتبدأ الباقة الأساسية (15-29 بطاقة موقف) من 33.25 دينارا شهريا، أو 92 دينارا لثلاثة أشهر، و173 دينارا لستة أشهر، و328 دينارا للاشتراك السنوي.

أما الباقة المميزة (30-49 بطاقة موقف)، فتبلغ 32.50 دينارا شهريا، أو 90 دينارا لثلاثة أشهر، و166 دينارا لستة أشهر، و318 دينارا لمدة 12 شهرا.

فيما تبدأ باقة الأعمال، المخصصة للشركات التي تحتاج إلى 50 بطاقة موقف أو أكثر، من 31.85 دينارا شهريا، أو 86.50 دينارا لثلاثة أشهر، و161.50 دينارا لستة أشهر، و309 دنانير للاشتراك السنوي.