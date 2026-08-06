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حماس تدعو الوسطاء وواشنطن للتحرك لمنع إسرائيل من "إفشال اتفاق غزة"

  • 06 أغسطس 2026
  • 18:27
حماس تدعو الوسطاء وواشنطن للتحرك لمنع إسرائيل من إفشال اتفاق غزة

خبرني - دعت حركة حماس، اليوم الخميس، الدول الموقعة على الإعلان الذي اتهم إسرائيل بانتهاك التزاماتها بشأن قطاع غزة، إلى جانب الوسطاء والإدارة الأميركية، إلى اتخاذ خطوات "عاجلة وفعالة" لمنع الحكومة الإسرائيلية من إفشال الاتفاق الخاص بالقطاع.

وقالت الحركة في بيان إن استمرار ما وصفته بـ"الخروقات الإسرائيلية" يهدد مسار الاتفاق، مطالبة الأطراف الراعية له بتحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل للالتزام بما تم التوصل إليه.

وأضافت حماس أن الحكومة الإسرائيلية تسعى، وفق تعبيرها، إلى "تقويض الاتفاق" عبر مواصلة الإجراءات العسكرية والاعتداءات في غزة، محذرة من أن استمرار ذلك قد يؤدي إلى انهيار التفاهمات والعودة إلى التصعيد.

 

يأتي موقف حماس بعد بيان مشترك أصدرته ثماني دول عربية وإسلامية، هي قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا، أعربت فيه عن قلقها من استمرار العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، معتبرة أن استهداف البنية التحتية المدنية والمرافق الطبية يهدد تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة ويقوض المسار السياسي.

وتشارك قطر ومصر والولايات المتحدة في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس منذ اندلاع الحرب في غزة، بهدف تثبيت التهدئة، وضمان تنفيذ مراحل الاتفاق، بما يشمل ترتيبات أمنية وإنسانية وسياسية للمرحلة المقبلة

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