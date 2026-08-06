تركيا تعلن خططاً لربط الأردن وسورية والسعودية بمشاريع نقل وتجارة إقليمية

خبرني - أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، أن بلاده تواصل دعم سورية وتعزيز التعاون معها، لا سيما في المجالات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى العمل على تنفيذ مشاريع الربط الإقليمي التي تشمل الأردن والسعودية وسورية، إلى جانب رفع حجم التبادل التجاري، وزيادة عدد المعابر، وتطوير البنية التحتية للمصارف وقطاع النقل، ودعم مشاريع إعادة الإعمار.

عودة اللاجئين أولوية مشتركة

من جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، الخميس، أن عودة اللاجئين السوريين تمثل أولوية مشتركة، مع العمل على ربطها ببرامج التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يضمن عودة آمنة ومستدامة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة.

التعاون الاقتصادي

وقال الشيباني إن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مع التركيز على إعادة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، والبناء على التعاون القائم بين المصرفين المركزيين، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية المشتركة ترجمت إلى مشاريع عملية، توجت بالإعلان عن المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين لمتابعة ملفات التعاون.

مكافحة الإرهاب

وأضاف أن الاستقرار ومواصلة مكافحة الإرهاب يشكلان أساس الشراكة السورية التركية، مؤكدا أن بسط الدولة السورية سلطتها على كامل أراضيها وإنهاء أي وجود للسلاح خارج الإطار القانوني يعززان أمن الحدود المشتركة واستقرار المنطقة.

مشاريع الربط الإقليمي

وأوضح أن المباحثات تناولت أيضا تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، والعمل على مشروع الربط السككي الذي يضم سورية وتركيا والسعودية والأردن، إلى جانب تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية وتفعيل اللجان الفنية المشتركة.

رفض الاعتداءات الإسرائيلية

وجدد الشيباني إدانة دمشق للاعتداءات الإسرائيلية على سورية، داعيا إلى وقفها واحترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها، كما أدان أي اعتداء يستهدف دول الخليج العربي، معتبرا أن أمنها جزء من الأمن الإقليمي.

استقرار سوريا وغزة

وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، مؤكدا أن استقرار سورية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

كما جدد فيدان دعم بلاده للشعب الفلسطيني، داعيا إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمضي في خطوات تعزز السلام وإعادة الإعمار، مع رفض أي سياسات تستهدف تهجير الفلسطينيين.