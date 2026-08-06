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كلية لومينوس الجامعية التقنية تحتفل بمرور 15 عاماً على شراكتها الاستراتيجية مع Pearson في تقديم برامج BTEC

  • 06 أغسطس 2026
  • 17:31
كلية لومينوس الجامعية التقنية تحتفل بمرور 15 عاماً على شراكتها الاستراتيجية مع Pearson في تقديم برامج BTEC

خبرني - احتفلت كلية لومينوس الجامعية التقنية LTUC، بمرور 15 عاماً على الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة  Pearsonفي تقديم برامج BTEC  في الأردن، وذلك بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد أبو قديس، ومديرة التطوير الإقليمي في الأردن لمؤسسة Pearson  السيدة دينا عصفور والسيد علي البراصنة المتخصص في إدارة الشراكات للمؤسسة، والسيد أحمد كباريه المدير الإقليمي لتطوير الأعمال، إلى جانب مسؤولي برنامج BTEC في الكلية.
وتُعد كلية لومينوس الجامعية التقنية أول مؤسسة تعليمية في الأردن تحصل على اعتماد BTEC، كما تُعد اليوم أكبر مركز معتمد لتقديم برامج BTEC  في الشرق الأوسط، في إنجاز يعكس ريادتها في التعليم التقني والمهني، ودورها في إعداد كفاءات تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل محلياً وإقليمياً.
وتقدم الكلية حالياً 18 برنامج دبلوم دولي BTEC Level 5 للطلبة الناجحين في الثانوية العامة، إضافة إلى 9 برامج دبلوم دولي BTEC Level 4 للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في الثانوية العامة، بما يتيح لهم فرصة استكمال تعليمهم وفق معايير عالمية تركز على التطبيق العملي وتنمية المهارات.
وشهد الحفل عرض كلمة مسجلة من السيدة Jane Baker، نائب رئيس تطوير الأعمال في مؤسسة  Pearson، هنأت خلالها كلية لومينوس الجامعية التقنية بمناسبة مرور 15 عاماً على الشراكة، مؤكدة أن التعاون بين الجانبين، الذي بدأ عام 2011، شكّل نموذجاً ناجحاً في تقديم تعليم مهني عالي الجودة قائم على الثقة والطموح والالتزام المشترك.
وأشارت بيكر إلى أن هذه الشراكة أسهمت في تمكين آلاف الطلبة من اكتساب المعرفة والمهارات والثقة التي تؤهلهم لمواصلة تعليمهم والانخراط في سوق العمل، مؤكدة أن الأثر الحقيقي للشراكة يتمثل في إعداد كوادر مهنية مؤهلة تسهم في دعم الاقتصاد الأردني والتنمية في المنطقة.
وتقديراً للجهود المبذولة في إنجاح برامج BTEC، كرّمت الكلية عدداً من موظفيها الذين كان لهم دور بارز في دعم الطلبة وتطوير البرنامج والمحافظة على جودة مخرجاته طوال سنوات الشراكة.
وعلى هامش الاحتفال، أعلنت الكلية عن طرح برنامج جديد ضمن قسم فنون وعلوم التجميل – أكاديمية لافال، وهو دبلوم فن المكياج وتصفيف الشعر BTEC Level 5، ليرتفع عدد برامج الدبلوم الدولي من المستوى الخامس إلى 18 برنامجاً، في خطوة تعكس استمرار الكلية في تطوير برامجها الأكاديمية وتوسيع خيارات التعليم التقني وفق أحدث المعايير العالمية.

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