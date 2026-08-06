افتتاح مركز الخدمات الحكومي في عجلون.. 167 خدمة في مكان واحد

خبرني - افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الخميس، مركز الخدمات الحكومي في محافظة عجلون، ليرتفع عدد مراكز الخدمات الحكومية في المملكة إلى 16 مركزا، تقدم خدماتها ضمن مشروع يهدف إلى توحيد الخدمات الحكومية في مكان واحد.

ويقدم المركز 167 خدمة حكومية تابعة لـ29 مؤسسة حكومية، ضمن بيئة خدمية متكاملة تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم في مكان واحد، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات.

واطلع سميرات، خلال جولة في مرافق المركز، على سير العمل وآليات تقديم الخدمات، والتقى عددا من الموظفين ومتلقي الخدمة، مؤكدا أهمية المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة، وتقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم.

وقال سميرات إن مراكز الخدمات الحكومية تمثل أحد المشاريع الرئيسة لتحديث الخدمات العامة، وترجمة عملية لمستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال توفير خدمات حكومية متكاملة في مكان واحد، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة متلقي الخدمة.

وأضاف أن افتتاح مركز عجلون يأتي ضمن توجه الحكومة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات وتقريبها من المواطنين في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن شبكة مراكز الخدمات الحكومية تضم 16 مركزا موزعة في مختلف المحافظات، بما يعزز العدالة في توزيع الخدمات ويحد من حاجة المواطنين إلى التنقل بين المؤسسات الحكومية أو الانتقال إلى محافظات أخرى لإنجاز معاملاتهم.

وأكد أن المركز يعمل وفق نموذج تشغيلي حديث يركز على جودة الخدمة وتبسيط الإجراءات وتكاملها، ومدعوم بكوادر مؤهلة وأنظمة رقمية متطورة، بما يسهم في رفع مستوى رضا المواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وأشار إلى أن المركز يتميز بساعات عمل مرنة تمتد يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات في أوقات تتناسب مع ظروفهم والتزاماتهم المختلفة، ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات واستدامة تقديمها.

ويأتي افتتاح المركز في إطار تنفيذ البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، وترسيخ مفهوم الخدمة الحكومية المتمحورة حول المواطن.