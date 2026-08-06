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الضمان الاجتماعي يعتمد (سند) لتسجيل دخول الأردنيين إلى خدماته الإلكترونية

  • 06 أغسطس 2026
  • 17:21
الضمان الاجتماعي يعتمد سند لتسجيل دخول الأردنيين إلى خدماته الإلكترونية

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعتماد تسجيل دخول الأردنيين إلى خدماتها الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني من خلال تطبيق "سند"، باستخدام الرقم الوطني وكلمة المرور الخاصة بالتطبيق، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن البيانات ورفع موثوقية الخدمات الإلكترونية.

وقالت المؤسسة، في بيان الخميس، إن آلية الدخول السابقة ستستمر لغير الأردنيين، عبر اسم المستخدم المتمثل بالرقم الشخصي وكلمة المرور الخاصة بالخدمات الإلكترونية للضمان الاجتماعي، إضافة إلى استمرار الإجراءات الحالية لإنشاء الحساب عند الدخول لأول مرة.

ودعت المؤسسة الأردنيين الراغبين بالاستفادة من خدماتها الإلكترونية، ممن لم يسجلوا بعد في تطبيق "سند"، إلى إنشاء حساباتهم وتفعيل الهوية الرقمية لضمان استمرار الوصول إلى الخدمات الإلكترونية دون انقطاع.

وأوضحت أنها نشرت فيديو يشرح آلية تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند"، لتسهيل إجراءات التسجيل والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

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