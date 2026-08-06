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ضبط بئر مخالفة واعتداءات على خطوط ناقلة في وادي السير ومعان

  • 06 أغسطس 2026
  • 17:18
ضبط بئر مخالفة واعتداءات على خطوط ناقلة في وادي السير ومعان

خبرني - ضبطت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه، وكوادر شركة مياه الأردن "مياهنا" وشركة مياه العقبة، اعتداءات على مصادر المياه في منطقتي بيادر وادي السير والجربا بمحافظة معان، وذلك خلال حملة نُفذت بالتنسيق مع مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة.

وأضافت الوزارة، في بيان الخميس، أن الحملة أسفرت عن ضبط وفصل اعتداءات على الخط الناقل للمياه بقطر 400 ملم، والمزود لمياه الشرب لمحطة نبع الكرسي، والتي كانت تُستخدم لتعبئة آبار تجميعية ومزرعة في بيادر وادي السير، حيث أُزيلت الاعتداءات، وأُعدت الضبوطات اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشارت إلى أنه تم ضبط بئر مخالفة في منطقة الجربا بمحافظة معان، حيث جرى ردمها وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

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