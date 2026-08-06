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  • لا سمح الله أن يصبح رئيسا.. فانس يحذر من وصول عبدول للبيت الأبيض

لا سمح الله أن يصبح رئيسا.. فانس يحذر من وصول عبدول للبيت الأبيض

  • 06 أغسطس 2026
  • 16:56
لا سمح الله أن يصبح رئيسا فانس يحذر من وصول عبدول للبيت الأبيض

خبرني - لا تزال تداعيات الفوز الذي حققه عبد الرحمن السيد "عبدول" في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ بولاية ميشيغان تتفاعل بقوة في الأوساط السياسية في واشنطن، حيث انتقل سجال القيادات الجمهورية معه من محاولة تحجيمه محليا إلى التحذير الصريح من وصوله مستقبلا إلى البيت الأبيض.

فبعد الهجوم الحاد الذي شنّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، دخل نائبه جيه دي فانس على خط المواجهة، محذرا، خلال اجتماع عُقد في واشنطن لمناقشة جهود مكافحة الاحتيال، من صعود الطبيب الأمريكي ذي الأصول المصرية، إذ قال: "لا سمح الله.. قد يصبح عبد الرحمن السيد رئيسا بعد 3 أعوام، ولا نريد له أن يلغي كل العمل الرائع الذي كنا نقوم به".


وسرعان ما أشعلت تصريحات فانس موجة عارمة من الاستنكار عبر منصات التواصل الاجتماعي والأوساط السياسية، حيث اتهمه متابعون وركائز في الشارع التقدمي بالقفز على موجة "الإسلاموفوبيا" وتأجيج الخطاب العنصري لإرهاب الناخبين.


واعتبر ناشطون أن تصريح نائب الرئيس لا يُعبِّر عن "قلق سياسي مشروع" أو "سخرية عابرة"، بل يُمثِّل "عنصرية صريحة ترتدي بذلة وربطة عنق"، وتعتمد على استهداف الأصول والخلفيات بدلا من مقارعة البرامج والسياسات بالصندوق.

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