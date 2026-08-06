بعد انتقادات الأمير علي.. الفيفا تسلّم النشامى مستحقات كأس العرب

خبرني - شكر رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا، سمو الأمير علي بن الحسين، إدارة الفيفا على تسليمها المفاجئ صباح الخميس ما كان مستحقا للاعبي والجهاز الفني للمنتخب الاردني، وذلك لتأهل المنتخب إلى نهائي كأس العرب في قطر في كانون الأول الماضي.

وقال الأمير علي في منشور عبر منصة "إكس" إنه كان من المفترض استلام المستحقات قبل ثمانية أشهر.

وأضاف: "مع أن هذا تطور إيجابي للاعبينا، إلا أنه لا يغير مخاوفنا الجدية في عالم كرة القدم بشأن قيادة الفيفا، ولا يُغير ما تعرضت له اتحاداتنا الكروية في الماضي."

وتابع :"هذا يجسد الصعوبات التي نواجهها جميعا، والتي عادة ما ترتبط بانتخابات رئاسة الفيفا. ولا يغير هذا موقفي الواضح بشأن قيادة الفيفا: لن ندعم أنا والاتحاد الرئيس إنفانتينو، ولن نُصوّت له."