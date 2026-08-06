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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,382 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

  • 06 أغسطس 2026
  • 16:08
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73382 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,382 شهيدا و174,236 مصابا منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، شهيدا متأثرا بجروحه و5 إصابات.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,255 شهيدا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4,125، إضافة إلى انتشال 806 جثامين.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى الآن.

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